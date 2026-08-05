اختراق مالي عبر الإنترنت.. استعادة «165 ألف دينار» وملاحقة المتورطين

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية من استرداد جزء من مبلغ مالي تعرض صاحبه لعملية احتيال إلكتروني، بعد تنفيذ عمليات تتبع فني لحركة الأموال بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت عقب تلقي شكوى من مواطن، رمز إليه بالأحرف (ع.ه.ز)، أفاد فيها بتعرضه لعملية احتيال إلكتروني من قبل شخص استخدم صفحة إلكترونية تنتحل اسم وشعار أحد المصارف التجارية، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ 470 ألف دينار ليبي.

وأضاف الجهاز أنه، بناءً على تعليمات وكيل النيابة بنيابة النظام العام، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية إجراءات التحري الفني، إلى جانب تتبع حركة الأموال ومسارات التحويلات المصرفية المرتبطة بالواقعة.

وأظهرت عمليات التحري أن المبلغ المالي جرى تحويله إلى عدة حسابات مصرفية، في محاولة لإخفاء مسار الأموال وصعوبة تتبع مصدرها، وفق ما أوضحه الجهاز.

ومن خلال عمليات الرصد والتحليل الفني، تمكن أعضاء الجهاز من استرداد جزء من المبلغ بقيمة 165 ألف دينار ليبي من شخص تم التعريف عنه بالأحرف (م.ا.ب)، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة لتتبع باقي المبلغ وتحديد جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب استمرار الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في عملية الاحتيال، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الجهات الأمنية الليبية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المالية، التي تشهد تطورًا في أساليبها من خلال استخدام صفحات وحسابات مزيفة وانتحال هوية مؤسسات مالية بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.