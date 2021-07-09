اختيار ليبيا مقرًا لاستضافة اجتماع المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة

اختيرت ليبيا مقرًا لاستضافة الاجتماع القادم للجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي” 2024م.

ووقع الاختيار في أعقاب اختتام أشغال الدورة الخامسة عشر للجمعية مساء اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد ديوان المحاسبة الليبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وبموجب هذا الاختيار يتولى رئيس ديوان المحاسبة الليبي مهام النائب الثاني لرئيس المنظمة خلال الثلاث سنوات السابقة للتنظيم، ليستلم الرئاسة خلال السنوات الثلاثة اللاحقة، ومهام النائب الأول للسنوات الثلاثة التي تليها.

ويُعزز هذا التكليف المشرف لديوان المحاسبة الحضور الدولي لليبيا، ويكثف من جهودها نحو الشفافية وتحسين إدارة المال العام، علاوة على إتاحة الفرصة الكبيرة لديوان المحاسبة وأعضائه نحو التنمية المؤسسية والبشرية من خلال وجوده في مكتب رئاسة المنظمة لمدة تسع سنوات متتالية.

يشار إلى أن أشغال الجمعية العامة قد تم تنظيمها عبر تقنية “زووم” تحت إشراف محكمة الحسابات السنغالية، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

وكانت الجمعية العامة للمنظمة قد صادقت على اعتماد التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية للمنظمة (2021-2026) والتي ستكون بوصلة عمل المنظمة خلال السنوات القادمة، كما اتخذت العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الرقابي، والرفع من أداء الأجهزة العليا للرقابة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.

رئيس ديوان المحاسبة الليبي نائبًا لرئيس المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وليبيا مقرا… تم النشر بواسطة ‏ديوان المحاسبة الليبي‏ في الجمعة، ٩ يوليو ٢٠٢١