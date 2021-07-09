اختيار ليبيا مقرًا لاستضافة اجتماع المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة

اختيرت ليبيا مقرًا لاستضافة الاجتماع القادم للجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي” 2024م.
ووقع الاختيار في أعقاب اختتام أشغال الدورة الخامسة عشر للجمعية مساء اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد ديوان المحاسبة الليبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وبموجب هذا الاختيار يتولى رئيس ديوان المحاسبة الليبي مهام النائب الثاني لرئيس المنظمة خلال الثلاث سنوات السابقة للتنظيم، ليستلم الرئاسة خلال السنوات الثلاثة اللاحقة، ومهام النائب الأول للسنوات الثلاثة التي تليها.
ويُعزز هذا التكليف المشرف لديوان المحاسبة الحضور الدولي لليبيا، ويكثف من جهودها نحو الشفافية وتحسين إدارة المال العام، علاوة على إتاحة الفرصة الكبيرة لديوان المحاسبة وأعضائه نحو التنمية المؤسسية والبشرية من خلال وجوده في مكتب رئاسة المنظمة لمدة تسع سنوات متتالية.
يشار إلى أن أشغال الجمعية العامة قد تم تنظيمها عبر تقنية “زووم” تحت إشراف محكمة الحسابات السنغالية، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.
وكانت الجمعية العامة للمنظمة قد صادقت على اعتماد التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية للمنظمة (2021-2026) والتي ستكون بوصلة عمل المنظمة خلال السنوات القادمة، كما اتخذت العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الرقابي، والرفع من أداء الأجهزة العليا للرقابة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.
رئيس ديوان المحاسبة الليبي نائبًا لرئيس المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وليبيا مقرا…تم النشر بواسطة ديوان المحاسبة الليبي في الجمعة، ٩ يوليو ٢٠٢١
اترك تعليقاً