اختيار «يورغن كلوب» كأفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اختير كأفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي، بعد قيادته النادي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وفاز ليفربول بقيادة كلوب في 32 من 38 مباراة في الموسم وجمع 99 نقطة ليضمن التتويج باللقب قبل سبع جولات من نهاية موسم البطولة.

وتوج كلوب 53 عاما بالجائزة بعد تفوقه على كل من “فرانك لامبارد” مدرب تشيلسي و”بريندان رودجرز” مدرب ليستر سيتي و”كريس وايلدر” مدرب شيفيلد يونايتد.

وخلال الموسم المنتهي توج كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر 5 مرات متفوقا على رقم “بيب جوارديولا” مدرب مانشستر سيتي وهو 4 مرات الذي حققه في موسم 2017-2018.

وفي الشهر الماضي أيضا اختارت رابطة مدربي الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام.

وتوج “ترينت ألكسندر-أرنولد” مدافع ليفربول الذي هيأ 13 فرصة حاسمة، وأحتل المركز الثاني في ذلك خلف “كيفن دي بروين” لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب شاب في الموسم .

وحصل ألكسندر-أرنولد 21 عاما على الجائزة بعد تفوقه على لاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود وعلى ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيك وميسون ماونت، بحسب مانقلت أذاعة “مونت كارلو” الدولية الخبر.