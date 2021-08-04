ارتفاع أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1813.31 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1816 دولارا للأونصة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى مؤسسة “أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ” إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب.

وأضاف: “تحرك سعر الذهب يظل متماسكا لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا. تشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم واعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا”.

والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة “أمر بعيد” إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من واحد بالمئة بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.64 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1051.17 و2652.99 دولار على الترتيب.