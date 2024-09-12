ارتفاع أسعار الذهب والنفط في العالم

ارتفعت أسعار الذهب والنفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من ارتفاعات كبيرة لا سيما بعد الأنباء عن “اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أنه سيخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل”.

ووفق وكالة رويترز، “صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2521.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2548.90 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.81 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 958.59 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو”، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

بدورها، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة خلال تعاملات الخميس، “وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر دولارا أو 1.4 بالمئة إلى 71.61 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 92 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 68.23 دولار للبرميل”، بحسب بيانات “رويترز”.

وفي وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي.