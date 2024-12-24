ارتفاع أسعار النفط قبل عطلة عيد الميلاد

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مدعومة بتوقعات إيجابية، رغم ضعف التداول قبل عطلة عيد الميلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.40% إلى 69.52 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.45% إلى 72.96 دولار للبرميل.

ويوم أمس أنهت تعاملات أسعار النفط التداولات على انخفاض بنسبة بنحو 0.45%، حيث بلغت عقود “برنت” مستوى 72.63 دولار للبرميل.

ويتوقع محللو “إف جي إي” أن تتقلب أسعار النفط عند المستويات الحالية على المدى القريب “مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات وترقب الأسواق مؤشرات أكثر وضوحا حول توازنات النفط العالمية في عامي 2024 و2025”.