ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على الخام، وبيانات أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الذهب الأسود.

وجرى تداول العقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.85% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 75.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وقال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدرين، أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021، وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 960 ألف برميل.