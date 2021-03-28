ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عقار بالقاهرة إلى 23 قتيلا

ارتفع اليوم الأحد، عدد ضحايا انهيار عقار شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 23 قتيلا.

ووفق ماذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية، أن “قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 5 جثث جديدة من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة جسر السويس”.

وأضافت الصحيفة، أن “عدد الضحايا ارتفع إلى 23 قتيلا، والمصابين إلى 25”.

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الحادث 18 قتيلا، إلى جانب 23 مصابا.

كما أشارت الصحيفة، لاستمرار أعمال البحث عن ضحايا آخرين واستخراجهم من تحت أنقاض المبنى المنكوب.

وفي سياق متصل، أمس السبت، أعلنت السلطات المصرية، انهيار المبنى المكون من 10 طوابق فجرا، دون الكشف عن عدد سكانه المتواجدين آنذاك بالعقار.وفقا للأناضول.

ولم يعلن رسميا عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة “الوطن” الخاصة، قالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إن “تعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي في انهياره”. وهو ما لم يتسن تأكيده من مصدر رسمي.