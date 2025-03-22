ارتكب خمس واقعات قتل.. حبس متّهم خطير في مدينة العجيلات

حركت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام “الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكب خمس واقعات قتل في مدينة العجيلات خلال السنوات 2012، 2016، 2019 ،2020”.



ووفق بيان المكتب، “نظر وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، محاضر جمع الاستدلات التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعات قتل نُسبت إلى المتهم (ا. ب)؛ وكذلك واقعات إضرامه النار في منازل بعض سكان مدينة العجيلات سنة 2011 بسبب آرائهم السياسية”.

وبحسب البيان، “واجه المحقق المتهم بالأدلة القائمة قِبله عقب إجراء ضبطه من منسوبي مديرية أمن طرابلس؛ وسجل أقواله حول واقع انخراطه في تشكيل عصابي مارس أفراده نشاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين؛ ثم أمر بحبسه على ذمة التحقيق”.