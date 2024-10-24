استئناف الحفر بأكبر حقل للغاز في مصر

اتفقت وزارة البترول المصرية مع شركة “إيني” الإيطالية، على استئناف الحفر في “حقل ظهر” المصري للغاز في ديسمبر المقبل.

وأعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أن “الشركة ستحفر بئرين، بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون متر مكعب في اليوم، بما يضمن العودة إلى خطة الإنتاج قبل توقف أعمال الحفار”.

ولفت إلى “الاتفاق مع شركة “بي بي” على الإسراع بكل الجهود لإدخال المرحلة الثانية من حقل ريفين، بمعدلات إنتاج حوالي 200 مليون قدم مكعب في اليوم، خلال يناير 2025، لتقليل الفاتورة الاستيرادية”.

وبحسب صحيفة الشروق المصرية، أشار إلى “الاتفاق مع شركة أباتشي، على إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، والاتفاق على حزمة الحوافز المطروحة لزيادة إنتاج الغا”ز.

وأضاف: “كل برميل زيت إنتاج محلي مهم مصر، وكل متر مكعب غاز محلي مهم لأنه يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية”.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بما تتراوح بين 11 و17 بالمئة الأسبوع الماضي، وقال بدوي، “إنه رغم الزيادة فإن الحكومة لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (205.34 مليون دولار) شهريا على دعم الوقود”.