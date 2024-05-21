الجزائر.. استخراج مسامير وأسلاك معدنية من بطن مريض

نجح أطباء جزائريون في استخراج 20 مسماراً ومجموعة من الأسلاك المعدنية من بطن مريض، ابتلعها على مراحل وعن طريق الخطأ جراء إصابته باضطرابات نفسية، وتمكنوا من إنقاذ حياته، في حادثة أثارت الكثير من الاستغراب.

ووقعت الحادثة هذا الأسبوع في ولاية سكيكدة شرق الجزائر، حيث تمكن الفريق الطبي العامل بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى المحلي، من إجراء عملية جراحية نادرة وفريدة من نوعها، تم على إثرها إخراج مسامير وأسلاك معدنية.

ونشر الفريق الطبي صوراً للأسلاك المعدنية والمسامير التي تم العثور عليها داخل معدة المريض، وتعجب الكثيرون من كيفية تحمله هذا العدد الكبير من الأجسام داخل أحشائه.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن حالة الرجل المريض المصاب باضطرابات نفسية، دفعته لتناول تلك الكمية الكبيرة من المسامير والأسلاك المعدنية من دون وعي منه، لتستقر في بطنه، ما جعله يشعر بآلام حادة دفعته لزيارة الطبيب الذي سارع بتوجيهه إلى قسم العمليات وإخضاعه إلى عملية جراحية عاجلة.