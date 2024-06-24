استعدادات لافتتاح أكبر مصنع للسيراميك في شمال أفريقيا بمصراتة

تستعد وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية لافتتاح أكبر مصنع للسيراميك في شمال أفريقيا بمدينة مصراتة.

وفي هذا الصدد، أشرف وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة مصطفى السمو على الترتيبات النهائية لافتتاح المصنع، وذلك بالتعاون مع شركة الصينية “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع الضخم يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع الصناعي في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويقع المصنع الجديد في المنطقة الصناعية مصراتة وهو مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة في صناعة السيراميك.

ومن المتوقع أن يُسهم المصنع بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات السيراميك عالية الجودة، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعرب الوكيل عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في الصناعة الليبية.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الشراكة مع شركة “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى ليبيا.

كما ناقش الوكيل وضع العمالة الوطنية وفرص العمل داخل المصنع، مؤكدًا على أهمية توظيف الكوادر الليبية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن المصنع سيوفر العديد من فرص التدريب والتطوير للعاملين المحليين، مما يسهم في رفع كفاءتهم ويعزز من قدرات الصناعة الوطنية.

وأكد السمو أن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذه المبادرة الصناعية الكبيرة.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة “غود ويل أوغندا” للسيراميك المحدودة، بأن الشركة ملتزمة بتقديم أفضل المعايير والجودة في إنتاج السيراميك، وأنها تتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة في السوق الليبي من خلال هذا المشروع الواعد.

هذا ومن المتوقع أن يتم افتتاح المصنع رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط احتفالات رسمية وحضور واسع من المسؤولين والمهتمين بقطاع الصناعة في ليبيا.