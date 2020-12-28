استعدادات للجيش المصري شمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد، تفقد استعدادات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها: “تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميدانى، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها”.

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن الفريق محمد فريد أشاد بالنجاحات التي يحققها جنود الجيش المصري في القضاء على البؤر الإرهابية ومن أجل عودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين، شهدت مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء شرقي مصر، انفجاراً وقع بشكل مفاجئ في خط غاز مار بالمدينة، مساء يوم الخميس.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر قبلية وشهود عيان قولهم، إن صوت انفجار هائل هز المكان، قبل تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير إلى الأعلى.

وأوضحت المصادر أنه لم يجرِ التعرف على سبب الانفجار، فيما لم يكن هناك وجود لأي قوات أمنية أو هندسية في المكان.

وبدأت طواقم الإطفاء بالوصول إلى المكان للسيطرة على الحريق.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير وقع في منطقة الكيلو 17 في نطاق مدينة العريش.

يُشار إلى أنه تكرر تفجير تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي خط الغاز في محافظة شمال سيناء، بهدف إيقاف ضخه إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك وقف إمدادات الطاقة إلى مصانع الجيش المصري في وسط سيناء.

وكانت آخر عملية تفجير لخط الغاز في 19 نوفمبر الماضي، وتبنى التنظيم الهجوم في بيان رسمي آنذاك.