خطة متكاملة لـ«الرعاية الصحية» للحجاج الليبيين

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن مواصلة بعثة الحج الليبية استعداداتها الطبية لموسم حج 1447هـ، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للحجاج الليبيين خلال أدائهم مناسك الحج في الأراضي المقدسة.

وأكدت الهيئة أن الاستعدادات تشمل تجهيز العيادة الطبية المخصصة لاستقبال جميع الحالات الطارئة والمزمنة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مع تكليف فرق طبية وإسعافية متخصصة لمتابعة الوضع الصحي للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق أجواء من الطمأنينة والراحة النفسية لضيوف الرحمن، بما يتيح لهم أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وتوفير الرعاية اللازمة في أي حالة طبية طارئة. كما تشمل الخطة تحديد مسارات الإخلاء الطبي، وتجهيز نقاط إسعاف متنقلة داخل مخيمات الحجاج، لضمان سرعة الاستجابة لأي حالة طارئة، بما يعكس حرص الهيئة على الجوانب الوقائية والعلاجية معًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن البعثة ستتابع باستمرار جوانب الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية، بالتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، لضمان سلامة الحجاج الليبيين، خاصة مع ازدحام الحشود خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود الهيئة السنوية الرامية إلى ضمان سلامة الحجاج الليبيين، وتعكس التزامها بتعزيز الجانب الصحي والوقائي للموسم، مع رفع جاهزية الفرق الطبية والإسعافية المرافقة للبعثة منذ وصول الحجاج وحتى مغادرتهم الأراضي المقدسة.

وتشمل خطة البعثة أيضًا متابعة الحالة الصحية للحجاج يوميًا، وتقديم الاستشارات الطبية، وتوزيع الإرشادات الوقائية والتعليمات الصحية لضمان أداء المناسك بأمان. وتسعى الهيئة إلى دمج التكنولوجيا في متابعة الوضع الصحي، من خلال تسجيل بيانات الحجاج الصحية إلكترونيًا، لضمان استجابة سريعة وفعالة لكل الحالات الطارئة.

من الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في سياق اهتمام الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا بضمان سلامة الحجاج الليبيين وتعزيز دورها في تنظيم موسم الحج وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية، بما يضمن الجمع بين الجانب الروحي للعبادة والجانب الصحي الوقائي.