استعدادات مكثفة لطلبة ليبيا في «تحدي القراءة العربي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع مبادرة تحدي القراءة العربي، عن تنظيم ورشة عمل مخصصة لطلبة الفئات الخاصة المترشحين للمرحلة النهائية من المسابقة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة الختامية.

وتأتي الورشة تحت شعار تحفيزي يؤكد الاستعداد للمرحلة النهائية والسعي نحو إنجاز يليق بالطلبة المشاركين، في خطوة تهدف إلى دعم قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة يوم 27 يونيو 2026 عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، عبر منصة “Zoom”، على أن يُرسل رابط المشاركة عبر مجموعة الرسائل الخاصة بالطلبة.

وتشمل آليات التقييم المعتمدة خلال الورشة اختباراً إلكترونياً قصيراً لقياس الفهم والاستيعاب، إلى جانب أسئلة شفوية تفاعلية تُطرح بحسب الفئات والاحتياجات، إضافة إلى مشروع تطبيقي بسيط يعكس ما اكتسبه الطالب من مهارات ومعرفة خلال فترة التحضير.

كما تتضمن الإجراءات مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتوفير الوقت والدعم اللازم لكل حالة، مع تقديم تغذية راجعة فورية تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير مستوى المشاركين بشكل مباشر.

ودعت الوزارة الطلبة إلى المشاركة الفعّالة خلال الورشة، وعدم التردد في طرح الأسئلة، مع التأكيد على أهمية التأكد من جاهزية الاتصال بالإنترنت والأجهزة المستخدمة، وتدوين الملاحظات والأفكار أثناء القراءة، إضافة إلى مراجعة الكتاب المختار قبل موعد الورشة.

وأكدت الوزارة في رسائلها التحفيزية ثقتها بقدرات الطلبة المشاركين، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل مساراً نحو التميز والإبداع ورفع اسم ليبيا في المحافل التربوية.