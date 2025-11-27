استعدادات مكثفة للانتخابات.. البلديات تتعاون مع اللجنة الدستورية

عقدت لجنة دعم المسار الدستوري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بمقر المجلس، في إطار جهودها لدفع العملية الدستورية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستفتاء على الدستور، والاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة آخر مستجدات المسار الدستوري وخطوات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وأكدت على الدور المحوري الذي تمثله البلديات في توعية المواطنين، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتعزيز الثقة في العملية السياسية.

من جهتهم، أعرب العمداء عن دعمهم الكامل لجهود اللجنة، وأكدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ برامج التوعية والمشاركة، وتسخير الإمكانيات المحلية لضمان سير الاستفتاء والانتخابات بطريقة سلسة وشفافة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع مختلف المؤسسات والفاعلين المحليين، بهدف تسريع المسار الدستوري وتهيئة المناخ العام نحو انتخابات شاملة تُنهي المرحلة الانتقالية.