استعداداً لتمرين «دولفين 2» البحري.. أمن السواحل تعقد اجتماعاً أمنياً مع إيطاليا

عُقد بمقر الإدارة العامة لأمن السواحل اجتماع أمني مشترك بإشراف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، ضم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، والمبعوث الخاص بالسفارة المالطية لدى ليبيا ألكسندر دالي، وآمر العمليات باللواء 444 قتال، ورئيس قسم الدوريات البحرية، وآمري الزورقين “وادي كعام” و”وادي غان”، وعدد من الطيارين التابعين للواء.

وجاء الاجتماع في إطار استكمال التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والمالطي لمناقشة الترتيبات الأمنية واللوجستية المتعلقة بتمرين ” دولفين 2″ البحري المزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة، بهدف ضمان نجاح هذا التمرين المشترك.

وتمرين “دولفين 2” هو تمرين بحري مشترك بين ليبيا ومالطا يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والبحري بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات، والقرصنة البحرية، ويأتي التمرين في إطار دعم جهود تأمين الحدود البحرية وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية للقوات البحرية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.