استعداداً للانتخابات في أمريكا.. تويتر يحذف أكثر من 10 آلاف حساب

حيث حذفت الشركة الأمريكية الحسابات بعد أن وضع الحزب الديمقراطي علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.

وقال إيان بلونكيت المتحدث باسم “تويتر” في بريد الكتروني:

“اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاطات ذات الصلة على تويتر”.

وتابع بلونكيت أنه قد تمت عمليات الإزالة في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

هذا ويتوجه الناخبون الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع في السادس من نوفمبر الحالي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.

ويحتدم الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث يضع الرئيس الحالي دونالد ترامب كل مقدراته للفوز بأغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب لتجديد ولايته، بينما يحتاج الديمقراطيون لتثبيت مواقعهم لإلغاء قرارات ترامب المثيرة للجدل.