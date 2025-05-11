استعداداً للقمة العربية الـ34.. العراق يفرض حظراً شاملاً على التظاهرات

في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة العراق القمة العربية الـ34، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن حظر التظاهرات في العاصمة بغداد بين 11 و20 مايو 2025، وذلك لضمان تأمين فعاليات القمة التي ستُعقد في 17 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن فرض حظر شامل على التظاهرات في العاصمة بغداد خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتأمين القمة العربية المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن السلطات العراقية لن تمنح أي تراخيص للتظاهرات الشعبية “مهما كانت الأسباب” خلال هذه الفترة، وأكدت أن أي شخص يحاول التظاهر سيُعتقل وفقاً للتعليمات الصادرة.

وأوضحت الوزارة أن جهود القوات الأمنية تتزايد مع قرب انعقاد القمة، مشيرة إلى أنها قد سخّرت جميع إمكاناتها لتأمين زيارة الوفود وتوفير بيئة آمنة لضيوف العراق.

هذا ومن المقرر أن تُعقد القمة العربية الـ34 في بغداد يوم 17 مايو 2025، في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، كما ستُعقد اجتماعات تحضيرية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، بينما من المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية في 15 مايو.

وتعتبر هذه القمة الأولى التي تُعقد في العراق بعد سنوات من الغياب، ما يعكس تطور الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وستناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة التي تمس العالم العربي، في مقدمتها الأزمات السياسية المستمرة في بعض الدول العربية، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

كما ستشمل القمة اجتماعات تحضيرية، من بينها اجتماع وزراء الخارجية الذي سيُعقد في 15 مايو 2025، وذلك لتحديد أجندة القمة ومناقشة القضايا الهامة التي سيتم طرحها على طاولة النقاش خلال الاجتماع الرسمي في 17 مايو.