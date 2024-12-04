استعداد كافة المؤسسات المعنية لمواجهة المنخفض الجوي المرتقب

أكد رئيس لجنة الطوارئ، بوزارة الحكم المجلي في حكومة الوحدة الوطنية، نص المحتوت، “استعداد كافة المؤسسات المعنية بمواجهة المنخفض الجوي على المنطقة الغربية يومي الخميس والجمعة”.

وأعلن المحتوت، “استكمال كافة المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بالتعامل مع التداعيات المحتملة للمنخفض الجوي المتوقع على طرابلس وأجزاء من المنطقة الغربية يومي الخميس والجمعة، لاستعدادتاها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي يُمكن أن تسبب جريان بعض السيول والأودية وتجمعات للمياه”.

ونوه رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 417 لسنة 2024 إلى “أهمية ابتعاد المواطنين عن مجاري الأودية والحذر عند قيادة السيارات على الطرق العامة والفرعية”.