استفاقت قبل لحظات من فقدان أعضائها.. امرأة تستيقظ من غيبوبة قبيل عملية التبرع بلحظات!

في واقعة صادمة ومذهلة، استيقظت الأمريكية دانيلا غاليغوس من غيبوبتها قبل دقائق فقط من خضوعها لعملية استئصال أعضائها الداخلية، التي كان من المقرر التبرع بها لمريض آخر، بحسب ما نقلته صحيفة The Mirror.

وكانت غاليغوس قد نُقلت إلى أحد مستشفيات مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو عام 2022 بعد تعرضها لمضاعفات طبية غامضة أدخلتها في غيبوبة طويلة، ومع مرور الوقت، ووسط تدهور حالتها، قرر أقاربها التبرع بأعضائها، معتقدين أن فرص نجاتها معدومة.

غير أن عشية موعد العملية، لاحظ أقاربها دموعًا في عينيها، ما أعطى بصيص أمل، رغم طمأنة منسقي زراعة الأعضاء بأن ذلك مجرد رد فعل لا إرادي، لكن المفاجأة الكبرى وقعت داخل غرفة العمليات، عندما استجابت دانيلا لأوامر الجراحين بالرمش، ما أثار ذهول الطاقم الطبي.

ورغم توصيات فريق الزراعة، قرر الأطباء إلغاء العملية وعدم إعطائها جرعة المورفين، وأخرجوا دانيلا من غرفة العمليات، لينقذوا حياتها في اللحظات الأخيرة.

هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول تشخيص حالات الغيبوبة ومعايير التبرع بالأعضاء، وتسلط الضوء على الحاجة إلى تدقيق أكبر قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذه.