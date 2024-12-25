استقالة رئيس وأعضاء «الاتحاد السوري لكرة القدم»

تقدم أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالاتهم، دون الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات، وفقا لما أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد، أنه “تم تكليف الأمين العام للاتحاد، محمد مازن دقوري، بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد بشكل مؤقت، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد”.

وكان اتحاد الكرة المستقيل برئاسة صلاح رمضان، قد انتخب قبل نحو عامين خلفا للاتحاد الذي كان يرأسه العميد حاتم الغايب.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدمون باستقالتهم بشكل رسمي.. وتكليف الأمين العام الأستاذ… تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤