استقرار ليبيا هو استقرار المتوسط.. سكرتير «الدبيبة» يحاور «نوفا» ويتكلم عن الطاقة

قال مدير الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة وسكرتير المجلس الأعلى للطاقة محمد الباعور إنّ استقرار ليبيا هو استقرار البحر الأبيض المتوسط بأسره.

وبحسب وكالة «نوفا» الإيطالية ذكر الباعور أنّ هناك العديد من القواسم المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة، سواء في مجالات الطاقة أو المناخ أو الأمن، بحسب تعبيره.

وأوضح الباعور أنّ السلطة التنفيذية في طرابلس عملت منذ البداية على بعض القضايا لمحاولة بناء الاستقرار، مشيرا إلى أنّ اشتباكات كثيرة وقعت منذ عشر سنوات.

وأضاف ف الباعور أنّ ليبيا اليوم لديها استقرار، وأنّ هناك مناخ اقتصادي يمكن للجميع أن يعمل فيه بفاعلية، وذلك بفضل حقيقة أنّ التنظيمات المسلحة اقتادت الشباب من أجل إعادة بناء البلاد، وفقا لقوله.

وتابع الباعور أنّهناك جهود ومبادرات لدعم الاستقرار. وأنّ حكومة الوحدة الوطنية تعتبر أنّ القطاع الاقتصادي الرئيسي هو النفط والطاقة، مشيرا إلى أنّ القطاع متورط في القتال وخلق مشاكل مع الدول المجاورة.

واعتبر الباعور أنّ الحكومة بذلت جهودا كبيرة لزيادة الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا. وأنّ هناك استراتيجية للوصول الى مليوني برميل يوميا، على حد تعبير.

وبيّن الباعور أنّ الاتفاقية بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط كانت مهمة للغاية، وأنّها أدت إلى استثمارات كبيرة وزيادة في الإنتاج.

وأشار الباعور إلى أنّ هناك فرص لاستغلال الفرص من حيث الموارد المعدنية، وأنّ ليبيا تططلب من الجميع الحضور والبحث عن فرص التنمية في هذه القطاعات.

واختتم الباعور بأنّ العديد من الشركائ يأتون إلى ليبيا ويضعون حجر الأساس في مشاريع الطاقة النظيفة، قائلا: «نحن بحاجة إلى استثمارات أيضًا في قطاع البنية التحتية لتحقيق الاستقرار».