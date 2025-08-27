استكمال صرف تعويضات الحرائق.. وزارة الحكم المحلي تنهي تجهيز الصكوك

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تجهيز الدفعة الأخيرة من صكوك التعويضات الخاصة بالمواطنين المتضررين من حرائق مدينة الأصابعة، التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين المستفيدين إلى التوجه إلى وحدة الخزينة بمقر الوزارة في طرابلس، لاستلام صكوكهم ابتداءً من يوم غدٍ الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لعملية صرف التعويضات التي باشرتها الوزارة في وقت سابق، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الحكم المحلي المكلف، عبدالشفيع الجويفي، الذي شدّد على ضرورة الإسراع في إنهاء صرف مستحقات المواطنين الذين تم تقييم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وتوثيقها، وفقًا للتقارير الفنية والإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.

وأكدت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب المواطنين في مثل هذه الأزمات، والعمل على تعويضهم بما يخفف من آثار الكوارث الطارئة، في إطار مسؤولياتها تجاه المجتمعات المحلية المتضررة.