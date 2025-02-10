استكمال عملية «الربط الالكتروني» بين «الشؤون الاجتماعية والأحوال المدنية»

استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عملية ربط بياناتها مع مصلحة الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر لكيلاني إلى مقر المصلحة، بحضور خبير قواعد البيانات، د. ناجي بازينة، ومدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي.

وأكدت الكيلاني أن استكمال الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية في تحديث آليات صرف منحة الزوجة والأولاد، حيث سيسهم في ضمان دقة البيانات، ومنع الازدواجية، وتسريع عمليات المراجعة والتدقيق، مما يسهل وصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المحدد.

كما شددت الوزيرة على أن التحول الرقمي في الوزارة يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعزز دقة البيانات، تقلل من الأخطاء الإدارية، وتسهم في تحسين التخطيط المستقبلي للبرامج الاجتماعية.

وخلال اجتماعها مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، قدمت الكيلاني نسخة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشددةً على أهمية استمرار التعاون والتحديث الدوري للبيانات لضمان التكامل مع منظومة الرقم الوطني.

وفي ختام الزيارة، وجّهت الوزيرة شكرها للفرق التقنية التي أسهمت في إنجاز عملية الربط، مشيدةً بجهودهم في دعم التحول الرقمي الذي يُعدّ محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات الاجتماعية وضمان تقديمها وفق أفضل المعايير.