استلام سجين ليبي في أوكرانيا والعودة به إلى أرض الوطن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، استلام السجين الليبي بأوكرانيا حاتم حميدة باكير، من الحدود الأوكرانية البولندية وفق اتفاقية تبادل المساجين الموقعة مع الحكومة الأوكرانية، وهو آخر المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، والتوجه به للدولة الليبية.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد بمهمة استلام السجين الليبي.
يُشار إلى أن اللجنة المكلفة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا بعد جملة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية في شهر مارس الماضي بمشاركة القائم بأعمال السفارة الليبية هناك، وتم ترحيل كافة الجالية الليبية وإعادتهم لأرض الوطن بسلام.
بتعليمات مباشرة من دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزير الخارجية، واللجنة المكلفة بتأمين عودة الليبيين، وبدعم من الجالية في…تم النشر بواسطة Embassy of Libya in Ukraine – السفارة الليبية في أوكرانيا في الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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