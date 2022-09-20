استلام سجين ليبي في أوكرانيا والعودة به إلى أرض الوطن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، استلام السجين ‏الليبي بأوكرانيا حاتم حميدة باكير، ‏من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو آخر المواطنين ‏الليبيين المتواجدين في ‏أوكرانيا، والتوجه به للدولة الليبية.‏

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ‏‏ عبدالحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون ‏العامة ‏لواء محمود سعيد بمهمة استلام السجين ‏الليبي.‏

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة قامت خلال ‏الأشهر الماضية بترحيل وإجلاء كافة الجالية الليبية ‏المتواجدة بأوكرانيا بعد جملة من المفاوضات مع السلطات ‏‏الأوكرانية في شهر مارس ‏الماضي بمشاركة القائم ‏بأعمال ‏السفارة الليبية هناك، وتم ترحيل كافة ‏الجالية الليبية ‏وإعادتهم لأرض الوطن بسلام.‏