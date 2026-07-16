جاهزية وانتظام في مراكز الاقتراع.. «انتخابات المعلمين» تدخل مرحلة التصويت

تواصلت صباح اليوم الخميس 16 يوليو 2026 عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين في مراكز الاقتراع المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُجرى وسط جاهزية كاملة من اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية، بما يضمن سير الاقتراع بصورة منظمة وفق معايير النزاهة والشفافية.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المقيدين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم والمشاركة في اختيار ممثليهم، بما يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق النقابي وتعزيز المشاركة المهنية داخل قطاع التعليم.

وأوضحت المفوضية أن متابعة آخر مستجدات العملية الانتخابية متاحة عبر صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، التي تنشر التحديثات المتعلقة بسير الاقتراع بشكل مستمر.

وتأتي انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين ضمن الاستحقاقات المهنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة أعضاء النقابة في اختيار ممثليهم، وتفعيل دور الهياكل النقابية في متابعة قضايا العاملين في قطاع التعليم.

كما تمثل هذه الانتخابات خطوة لدعم العمل النقابي داخل القطاع، عبر اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات المعلمين ويسهمون في متابعة الملفات المهنية والخدمية المرتبطة بالعاملين في مجال التعليم.