استمرار تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن 3 عمليات رسوّ أخرى لقوارب هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن المصادر قولها، إنه “بعد وصول 63 مهاجرا، اعترض زورق دورية تابع لقوات الشرطة على بعد 6 أميال بحرية عن الجزيرة، قارباً آخر يحمل على متنه 12 تونسياً”، وبعد “فترة وجيزة، عند رصيف فافالورو، أوصل عناصر خفر السواحل 4 رجال، من بينهم قاصر، تم تعقبهم على حوالي 5 أميال بحرية عن الساحل”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “مجموعة المهاجرين الأخيرة التي وصلت إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلية تألفت من 17 شخصًا جميعهم من تونس”.

وبيَّنت أنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على الجميع، تم تنظيم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “تضم حاليًا أكثر من 400 مهاجر بينما لا تتجاوز سعتها 250 محلاً”.

وأشارت المصادر إلى أنه “من ناحية أخرى، تم رصد 6 مهاجرين، جميعهم من الرجال، قادمين من تونس على جزيرة لامبيوني”، بينما “لم يتم العثور على أي أثر للقارب المستخدم في عملية عبور البحر”.