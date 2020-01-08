استمرار حالات سرقة الأسلاك الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن ظاهرة سرقة معدات الكهرباء لا تزال تُرهق كاهل الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأربعاء، بورود بلاغ عن قيام عدد من اللصوص بالاعتداء على خط الجليدة بدائرة توزيع الناصرية بالجفارة، وسرقة أسلاك الكهرباء تُقدر بمسافة 1500 متر مما تسبب في فصل التغذية عن عدد من المحولات وانقطاع الكهرباء عن منطقة الجليدة.

وعلى الفور قامت الشركة بإرجاع التغذية للمنازل عن طريق مصادر بديلة عدا محولين يتغذى منهم بعض المنازل في المنطقة.

كما تم الاعتداء على خط ابسيم من فرعية جمعة كريمان، الذي يغذي نحو 6 محولات بدائرة توزيغ السواني، وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 600 متر مما سبب ذلك في انقطاع الكهرباء عن جزء من منطقة السواني.

كما تم أيضاً الاعتداء على خط الديابات وبشكل متكرر من فرعية العزيب وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1200 متراً بدائرة توزيع الحي الصناعي الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية نحو 47 محولا وانقطاع الكهرباء عن منطقة الديابات بالكامل.

وأضافت الشركة في منشورها تقول: