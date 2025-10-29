استمرار حملات التوعية بالتسجيل لانتخابات المجالس البلدية

أعلنت الجهات المعنية استمرار حملات التوعية بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، التي ينفذها شركاء التوعية بالتنسيق مع منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية.

وشملت الحملات جولات ميدانية بالميادين والأسواق العامة والجامعات والمراكز المجتمعية، إلى جانب لقاءات عبر الإذاعات المسموعة والمتلفزة، بهدف توضيح إجراءات التسجيل وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة الديمقراطية وضمان تمثيل واسع في المجالس البلدية المقبلة.