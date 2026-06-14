استمرت 55 دقيقة.. بوتين وترامب يبحثان بـ«مكالمة هاتفية» ملفات العالم

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر 55 دقيقة، تناول عدداً من القضايا الدولية والعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، وفق ما أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف إن المحادثة “اتسمت بطابع ودي وصريح”، مضيفًا أن الاتصال استمر “55 دقيقة بالضبط”، وشهد تبادل وجهات النظر حول ملفات دولية وإقليمية عدة، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الروسية الأمريكية.

وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين ناقشا “قضايا رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين”.

وفي الملف الأوكراني، أشار أوشاكوف إلى أن بوتين أكد خلال المحادثة أنه “إذا بادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً بعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليذهب إلى موسكو”.

كما تناول الاتصال تطورات الملف الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مر بمراحل معقدة وتحديات عديدة قبل الوصول إلى ما وصفه بـ”نتيجة مقبولة”.

وقال أوشاكوف: “تم خلال المحادثة مناقشة الوضع المتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران”، مضيفًا أن ترامب أقر بأن الطريق إلى الاتفاق “كان صعباً وشهد العديد من العقبات، ليس فقط من جانب القيادة الإيرانية، لكن جهود المفاوضين الأمريكيين وبمساعدة الوسطاء الباكستانيين والقطريين أسفرت في النهاية عن نتيجة مقبولة”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو أعربت عن ارتياحها لاحتواء التوتر المرتبط بالملف الإيراني، مؤكداً أن تفادي التصعيد ساهم في منع اندلاع أزمة أوسع في المنطقة.

وفي جانب آخر من الاتصال، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين الذي يصادف 14 يونيو، في خطوة وصفها أوشاكوف بأنها تعكس طبيعة العلاقة الشخصية بين الزعيمين.

وقال أوشاكوف إن التهنئة جاءت في إطار غير رسمي، موضحًا أن المحادثة “لم تخل من الفكاهة”، إلى جانب تناولها الملفات السياسية والدبلوماسية المطروحة بين البلدين.

كما لفت إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن تقديره لما وصفه بـ”الصفات القتالية” التي يتمتع بها ترامب، وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في السعي لتحقيق أهدافه.

وبحسب أوشاكوف، تُعد هذه المكالمة الثالثة عشرة بين بوتين وترامب منذ إعادة انتخاب الأخير رئيساً للولايات المتحدة، فيما جرى الاتصال السابق بينهما في 29 أبريل الماضي واستمر لأكثر من ساعة ونصف.