استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بمجموعة صواريخ

أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، استُهدِفَت مساء اليوم الأحد، بمجموعة صواريخ.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها، إن “مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها”.

وأضافت المصادر: “يبدو أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخضراء”.

يُشار إلى أن المنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحي الدولي في بغداد، أنشأتها قوات التحالف الدولية التي غزت العراق عام 2003، وتبلغ مساحتها تقريبا الـ 10 كم² وتقع في وسط بغداد.

وبدأ اسمها بالظهور مع قيام الحكومة العراقية الانتقالية ولها عدة بوابات، منها بوابة القدس وبوابة وزارة التخطيط وبوابة القصر الجمهوري.

والمنطقة الخضراء، هي من أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، وهي مقر الدولة من حكومة وجيش، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أُخرى.