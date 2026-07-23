الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية في الكويت والأردن وألحقنا أضراراً بالغة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والأردن، في ردٍ قال إنه جاء على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة ضد إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه استهدف مستودعًا للتجهيزات العسكرية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، مشيرًا إلى تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة طائرات مسيرة أميركية من طراز MQ-9 داخل القاعدة الجوية.

وأضاف الحرس الثوري أن الهجمات شملت أيضًا استهداف برج اتصالات، موضحًا أن ذلك جاء ردًا على ما وصفه بالهجمات الأميركية على أبراج الاتصالات داخل إيران.

وأوضح البيان أن الحرس الثوري استهدف مواقع انتشار للقوات الأميركية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري، ما أدى، بحسب قوله، إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص وإلحاق أضرار كبيرة بعددٍ من المروحيات والطائرات المسيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني استهداف ثلاث قواعد أميركية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ”استمرار الاعتداءات الأميركية على الأراضي الإيرانية”.

وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية في الأردن، وقال إن الهجوم أدى إلى تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي الأميركية THAAD، إضافة إلى استهداف منظومة باتريوت ورادار C-RAM.

وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم أدى، وفق بيانه، إلى اندلاع حرائق في خزانات وقود تابعة للقاعدة الأميركية، وتدمير مستودع لمعدات المروحيات وعنبر لصيانة وإصلاح المروحيات.

ووجه الحرس الثوري رسالة إلى الشعب الأردني قال فيها إن استهداف القواعد الأميركية يأتي ضمن ما وصفه بـ”معاقبة الجيش الأميركي”، مؤكدًا أن استهداف القاعدة التي انطلق منها ما وصفه بالعدوان على إيران “حق قانوني وشرعي ومنطقي”.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان الجيش الأميركي، الخميس، إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” إنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تشمل قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت “سنتكوم” إن قواتها أنهت الجولة الجديدة من الضربات عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ضمن العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع داخل إيران.

سنتكوم: أكثر من 50 ألف عسكري أميركي في الشرق الأوسط وسط استمرار العمليات ضد إيران

أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها تواصل تنفيذ مهامها في حالة جاهزية ويقظة عالية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأعلنت القيادة الأميركية إكمال جولة جديدة من الضربات ضد مواقع إيرانية لليلة الثانية عشرة على التوالي، موضحة أن الأهداف شملت منشآت عسكرية تضم قدرات بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، إضافة إلى منظومات للدفاع الجوي.

وقالت “سنتكوم” إن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين، مشيرة إلى أن القوات الأميركية نفذت خلال الشهر الجاري هجمات على عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، بالتزامن مع استئناف إجراءات حصار بحري على موانئها.

وأضافت القيادة المركزية أنها قامت حتى الآن بتحويل مسار تسع سفن تجارية، كما عطّلت سفينة واحدة، بهدف منع دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية.