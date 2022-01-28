استهداف مطار بغداد الدولي بـ 6 صواريخ

أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف مطار بغداد الدولي بـ 6 صواريخ، سقطت قرب المدرج والجانب المدني من المبنى.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، عن وقوع أضرارا لحقت بطائرة ومنشأة جراء إطلاق صواريخ على مطار بغداد، مشيرة الى أن الطائرة كانت خارج الخدمة.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أنّ تفعيل نظام منع الصواريخ أسقط عددا منها في محيط المطار، وأنّ أضرارا لحقت بعدد من الطائرات المدنية في مطار بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض قاعدة فيكتوريا الأميركية في مطار بغداد الدولي لهجوم بطائرة مسيرة، مضيفة أنّ نظام الدفاع سيرام (C-RAM) تمكن من إسقاطها قبل أن تبلغ هدفها.

وفي سياق متّصل، أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تضرر بعض الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء استهداف المطار بالصواريخ، مؤكدة أنّ رحلات المسافرين المباشرة مستمرة.