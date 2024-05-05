اسرائيل تعلن إغلاق قناة الجزيرة القطرية  

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق أنشطة قناة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل.

وقال نتنياهو في تدوينة على “إكس”: “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.

وكانت شبكة الجزيرة القطرية، أدانت في فبراير الماضي، القرار الإسرائيلي بإغلاق مكاتب الشبكة مؤقتاً في القدس المحتلة، واتهمت نتنياهو بعدم تقديم أي أدلة مشروعة لدعم ادعاءاته بشأن مشاركة مزعومة للشبكة في عملية طوفان الاقصى، في 7 أكتوبر.

واتهمت الشبكة في بيان، نتنياهو باللجوء إلى “الافتراءات التحريضية” التي “تهدد” ليس فقط سمعة “الجزيرة” ولكن أيضًا سلامة وحقوق موظفيها في جميع أنحاء العالم.