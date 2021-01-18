اسرائيل مخاوف بسبب مُسافر مُصاب بسلالة كورونا الجنوب أفريقية عائد من «دبي»

القناة الصهيونية (12) أفادت عن رصد السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا المستجد وجدت لدى مسافر مصاب عائد من دبي، وفقا لما نقله موقع “I24” الإخباري.

وأشار تقرير القناة الصهيونية إلى أن هناك مخاوف من انتشار السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا، خاصة وأنها سريعة العدوى، في ظل وجود 100 مسافر على متن الطائرة العائدة من دبي

كما ذكر التقرير إن السلطات الصحية تعمل للوصول لبقية المسافرين على متن الرحلة ذاتها التي اكتشفت فيها المسافر المصاب بالسلالة الجديدة، في وقت تدرس فيه وزارة الصحة حظر الرحلات من الدول التي تنتشر فيها هذه السلالة.

ورصد في الكيان الصهيوني 20 إصابة بالفيروس التاجي من المتغير الذي وجد في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية. وفقا لما ذكرت قناة “الحرة”.

كانت أول إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية المعروفة بـ “E484K” سجلت في الكيان الصهيوني يوم 9 يناير الحالي، بعد رصد 4 حالات إحداها لمسافر عائد من جنوب إفريقيا.

ويرسل الكيان الصهيوني عينات على المسافرين العائدين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا لإجراء اختبارات متقدمة تكشف عن نوعية السلالة الخاصة بالإصابات إن وجدت.

وأثارت السلالات المتحورة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا قلق كبير، لكن العلماء أكدوا أن اللقاحات المكتشفة مؤخرا فعالة أيضا ضد المتغيرات الجديدة التي تعتبر طبيعية في عالم الفيروسات.

ويغير الفيروس جزء من البروتين الشائك الذي يغلفه حتى يتمكن من مهاجمه الخلايا البشرية، إذ أن فيروس كورونا المستجد المعروف بـ “سارس-كوف2” يستخدم النتوءات التاجية لمهاجمة الجهاز التنفسي للإنسان تحديدا.

كان الكيان الصهيوني مدد الإغلاق الـ3 الذي كان من المفترض أن ينتهي في 10 يناير، حتى 21 من الشهر ذاته بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي، وذلك في خطوة لمكافحة الوباء تتزامن مع عملية التطعيم الوطنية الشاملة التي بدأت في 20 ديسمبر الماضي.