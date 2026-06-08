اشتباكات دامية في باكستان.. تصفية عشرات المسلحين

أعلنت قوات الأمن الباكستانية القضاء على 27 عنصراً من حركة “فتنة الخوارج” خلال الساعات الـ72 الماضية، وذلك في منطقة ميران شاه بإقليم شمال وزيرستان شمال غربي باكستان، وفق ما أفادت به إدارة العلاقات العامة المشتركة بين القطاعات، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن العمليات جاءت عقب اشتباكات وتبادل مكثف لإطلاق النار استمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأسفرت عن مقتل 27 من العناصر المسلحة التابعة لجماعة “فتنة الخوارج”، والتي وصفها البيان بأنها مدعومة من الهند، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة العناصر التي تم القضاء عليها، مشيراً إلى أن هذه المجموعة كانت نشطة في تنفيذ عمليات وصفت بالإرهابية، واستهدفت مدنيين في مناطق مختلفة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية جاءت في إطار الرد على مقتل مالك سيف الله داور في ميران شاه، حيث أكد أن تحييد هذه المجموعة يمثل “قصاصاً” للجريمة التي ارتكبت بحقه، مع التأكيد على تقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى العدالة.

كما أوضح البيان أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة في المنطقة لملاحقة عناصر أخرى متحصنة، في ظل استمرار الحملة الأمنية المكثفة لمكافحة الإرهاب، ضمن رؤية “عزم الاستحكام” التي أقرتها اللجنة الاتحادية العليا المعنية بخطة العمل الوطنية، والتي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون بزخم كامل للقضاء على التهديدات الإرهابية المدعومة والممولة من الخارج.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن إقليم شمال وزيرستان يُعد من أكثر المناطق حساسية في باكستان، نظراً لوجود جماعات مسلحة تنشط عبر الحدود، ما يدفع القوات الباكستانية إلى تنفيذ عمليات متكررة لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.

هذا وتشهد المناطق القبلية في شمال غرب باكستان منذ سنوات عمليات عسكرية متواصلة ضد جماعات مسلحة، وسط اتهامات متبادلة بين إسلام آباد وبعض الأطراف الإقليمية بشأن دعم جماعات متمردة، فيما تؤكد الحكومة الباكستانية استمرار عملياتها حتى القضاء الكامل على التهديدات المسلحة.