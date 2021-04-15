اشتباكات في سرت تُسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين

أفاد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، بمقتل شخص من ترهونة وجرح 4 آخرين خلال اشتباكات بمدينة سرت.

وأوضح دراه في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الكتيبة 166 التابعة لحفتر شنت هجوما على مكان يتجمع فيه عدد من عناصر “الكانيات” وأفراد من منطقة ورشفانة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، أن الوضع داخل مدينة سرت مازال محتقنا، وأنه تم حصار المنطقة من قِبل الشرطة العسكرية وأفراد الكتيبة 128 والكتيبة 166، بينما تم إغلاق مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وكانت عملية بركان الغضب قد نشرت مقطع فيديو من سرت، يُظهر جانباً من اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات حفتر داخل الحي رقم 2 بالمدينة.

#عملية_بركان_الغضب: مشاهد من #سرت المحتلة تُظهر جانباً من اشتباكات بالاسلحة الخفيفة و المتوسطة بين مليشيات حفتر داخل الحي رقم 2 بالمدينة #انتصرت_طرابلس #سرت_تعود #لن_نعود_للقيود #ليبيا تم النشر بواسطة ‏عملية بركان الغضب‏ في الأربعاء، ١٤ أبريل ٢٠٢١

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