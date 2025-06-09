اشتباكات واعتقالات.. ترامب يشعل المواجهة في لوس أنجلس ويتوعّد بـ«قبضة حديدية»

تواصلت في مدينة لوس أنجلس احتجاجات المهاجرين لليوم الثالث على التوالي، وسط تصاعد التوتر عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر وحدات من الحرس الوطني لقمع ما وصفه بـ”اضطرابات خطيرة” ناجمة عن مداهمات الهجرة في كاليفورنيا.

وأضرم متظاهرون النار في سيارات ذاتية القيادة وقطعوا شوارع رئيسية، في حين واجهت الشرطة المحتجين باستخدام قنابل صوتية ودخان لتفريق التجمعات، خاصة على أحد الطرق السريعة الذي أُغلق لساعات، كما تمركزت قوات الحرس الوطني أمام مبانٍ فدرالية، وشاركت في ضبط الأوضاع الأمنية، ما أثار انتقادات محلية واسعة.

في السياق، أُصيب شرطيان في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بعدما دهستهما دراجة نارية خلال احتجاجات اندلعت رفضاً لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية كاليفورنيا.

وتحوّلت حملة نفذتها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في وسط المدينة، يوم الجمعة 7 يونيو، إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية، حيث أغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية وأضرموا النيران في مركبات، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة “إكس” أن سائقين على متن دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز الأمنية عند تقاطع شارعي ألاميدا وتيمبل، مما أدى إلى دهس شرطيين وإصابتهما بجروح، فيما جرى اعتقال السائقين على الفور.

ورداً على تصاعد أعمال الشغب، دفعت سلطات كاليفورنيا بوحدات من الحرس الوطني إلى المدينة لتعزيز الأمن، في وقت وجّه فيه حاكم الولاية غافين نيوسوم تهديدات علنية بوقف دفع الضرائب الفيدرالية، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التمييز السياسي” وخفض التمويل الفيدرالي المحتمل للولاية.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين إن “القوات التي انتشرت في لوس أنجلس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون”، مضيفاً: “هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب”، كما ألمح إلى إمكانية تفعيل “قانون التمرد” الذي يتيح نشر القوات المسلحة الفدرالية لقمع الاحتجاجات، وقال: “ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا”.

وأضاف ترامب أن مدينة لوس أنجلس “تعرضت ذات يوم للاحتلال من مهاجرين غير شرعيين ومجرمين”، متوعداً بفرض “قانون ونظام قويين جداً”.

وسُجل انتشار إضافي لوحدات الحرس الوطني قرب محال تجارية ومراكز احتجاز، فيما اعتقلت الشرطة 27 متظاهراً رفضوا تفريق تجمعاتهم، إلى جانب ثلاثة آخرين للاشتباه في اعتدائهم على ضابط شرطة.

محلياً، انتقد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الخطوة واعتبرها “إهانة لسيادة الولاية”، مؤكداً أن الحرس الوطني نُشر دون تنسيق مسبق، بينما وصف عدد من المتظاهرين الخطوة بأنها “محاولة لترهيب السكان ومنعهم من ممارسة حقوقهم”.

دولياً، أعربت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم عن دعمها للمهاجرين، قائلة إنهم “رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل”، بينما حذّر حقوقيون من الاستخدام المفرط للقوة الفدرالية، واصفين المشهد بأنه استعراض سياسي في عام انتخابي حاسم.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات السياسية بين إدارة ترامب وحكومة كاليفورنيا، التي تُعد أحد أبرز معاقل الحزب الديمقراطي، وتعارض بشدة سياسات الهجرة الفيدرالية المشددة.

https://twitter.com/DHSgov/status/1931892939204022717?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1931892939204022717%7Ctwgr%5E5ef8aab07af20c534aba6c4edea4c59b6a13144b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Far%2FD8A3D985D8B1D98AD983D8A7%2F20250608-D8A7D986D8AAD8B4D8A7D8B1-D8A7D984D8ADD8B1D8B3-D8A7D984D988D8B7D986D98A-D981D98A-D984D988D8B3-D8A7D986D8ACD984D988D8B3-D8A8D8B3D8A8D8A8-D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD8A7D8AA-D8A7D984D987D8ACD8B1D8A9