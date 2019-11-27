«اشتيوي» ينفي شائعات وقف إطلاق النار

نفى القيادي بعملية بركان الغضب آمر غرفة النهر بمحور وادي الربيع “علي اشتيوي” الشائعات المتداولة حول وقف إطلاق النار.

وفي تصريحات صحفية شدّد “اشتوي” على أنه لا مجال للحديث أصلا عن أي هدنة أو سلام مع من اخترق السلام، مُتعهدًا بعدم إيقاف الحرب حتى هزيمة مليشيات حفتر بالكامل، حسب وصفه.



وأكد آمر غرفة النهر أن قوات بركان الغضب لم تبدأ هذه الحرب ولكنها هي من سيحدد نهايتها، متوعدًا قوات حفتر بمفاجآت عسكرية قاسية أقوى من مفاجأة تحرير غريان، وفق قوله.



ونوه “اشتيوي” بأنهم يعملون في صمت ويجهزون لعمليات عسكرية كبرى ستُغير موازين المعركة بالكامل، محذرًا المواطنين من الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب التي يطلقها العدو حول تقدمات وهمية عبر إعلامه وصفحاته.

وأشار إلى أن الأوضاع الميدانية ممتازة وقوات بركان الغضب تحافظ على جميع تمركزاتها.

وطمئن آمر غرفة النهر الجميع بأن غرفة العمليات الرئيسية تعمل وفق إستراتيجية عسكرية محسوبة، ترتكز على تحقيق الانتصار الكبير بأقل الخسائر الممكنة في أرواح المقاتلين.