اعتبارا من اليوم.. أجواء شتوية باردة مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن “مناطق غرب ليبيا ستتأثر، بدءًا من مساء اليوم، بأجواء شتوية باردة مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة”.



وبخسب الأرصاد، “من المتوقع أن تشتد الأمطار من مساء يوم غدٍ الاثنين على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الخمس، مناطق الدواخل، ترهونة، مسلاتة، وغريان، حيث ستكون متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه وجريان بعض الأودية”.

وبحسب البيان، “ستشهد مناطق الشمال الشرقي، خاصة بنغازي والجبل الأخضر، تكاثرًا للسحب مساء اليوم مع فرص لسقوط أمطار متفرقة”.

ووفق المركز، “في الجنوب الغربي، يتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الثلاثاء على مناطق سبها، أدري، الشاطئ، محروقة، وأوباري، مصحوبة بخلايا رعدية، ما يزيد من خطر تجمع المياه وحدوث فيضانات محدودة في بعض المناطق المنخفضة”.