«اعتراف بالفشل الذريع لواشنطن».. زاخاروفا تعلق على زلة لسان بايدن بشأن أوكرانيا

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ندم الأمريكي بسبب تورط واشنطن “في أوكرانيا”، بالقول: ليس زلة لسان بقدر ما هو اعتراف بالفشل الذريع لواشنطن.

وقال بايدن في في تصريحات بايدن في حوار مع قناةMSNBC الأمريكية: أنه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تكرار الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بتدخلها في “أوكرانيا”، قبل أن يصحح نفسه ويقول “أقصد العراق وأفغانستان”.

وأضاف بايدن في ذلك المقطع من الحوار: جلست مع نتنياهو وقلت له: انظر، لا تكرر الخطأ ذاته الذي ارتكبته الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ارتكبت خطأ (رغم) أننا لاحقنا أسامة بن لادن حتى وصلنا إليه، لكن لم يكن ينبغي لنا أن ندخل أوكرانيا، أقصد العراق وأفغانستان.. لم يكن ذلك ضروريا، وتسبب بمشاكل أكثر من حلها.

وكتبت زاخاروفا عبر “تلغرام”: يقولون إن “بايدن خلط بين أوكرانيا وأفغانستان”. كلا، لم يخلط الأمر. إنه (ببساطة) عجز عن إخفاء في داخله ما يدركه الجميع: لقد لطخت الولايات المتحدة نفسها بالعار والدماء بمشروعها الأوكراني”.