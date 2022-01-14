اعتقالات لعدد من المحتجين في تونس

أعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في تونس، أنّ قوات الأمن أوقفت عددا من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، المشاركين في تظاهرات احتفالا بذكرى الثورة ورفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد.

وقالت المبادرة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إنّه جرى إيقاف عدد من المحتجين ضد الانقلاب في مركز أمن شارل ديغول بالعاصمة تونس.

وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وأحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والعمال رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية 14 يناير، 2011.

ومواطنون ضد الانقلاب هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

يشار إلى أنّ الحكومة التونسية، أصدرت الأربعاء الماضي مرسوما بمنع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات والأماكن المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب مرسومها.