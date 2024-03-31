اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم، مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” في كلمة لها، أهمية هذه الاستراتيجية لتعزيز دور الجهات المناطة بالحماية الاجتماعية، وتضمين كافة الفئات المعنية فيها لضمان حياة كريمة مستقرة للمواطن.

ودعت الكيلاني لتظافر الجهود لتحقيق أهداف المشروع الوطني، الذي من أولوياته دعم الفئات الهشة في المجتمع، من خلال برامج هادفة تعمل على خلق فرص ناجعة مستدامة لكافة الفئات المستهدفة، معبرة عن شكرها لكافة اللجان التي عملت على إنجاح المشروع وكافة المؤسسات ذات العلاقة.

من جانبه ثمن مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ” محمود الفطيسي ” مجهودات القائمين على هذا المشروع، وكافة فرق العمل واللجان وفريق الخبراء الذين بذلوا جهودا كبيرة لصياغة الشكل النهائي لمفهوم الحماية الاجتماعية والخروج بجملة من البرامج لتنفيذ المشروع بعد عرضه على الحكومة .

وقدم الفريق الاستشاري عرضا مرئيا عن أهم المبررات التي دعت لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وما نتج عنها من توصيات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم (1) للعام 2022 بتسمية مشروع الحماية الاجتماعية من الأولويات الاستراتيجية للحكومة، وتشكيل فريق حكومي لتنفيذ المشروع وفريق استشاري وفرق حكومية مساندة.