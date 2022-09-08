اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

اِعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى محمد المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، صباح اليوم الخميس، نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح بلغت 64.15%.

وبحسب ما أفادت الوزارة، فقد بلغ عدد المتقدِّمين لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 169098 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 108484، وتحصّل وعدد الذين لهم دور ثاني 60614 وتحصّل 26805 على تقدير ممتاز، و42912 على تقدير جيّد جداً و32449 على تقدير جيّد، و6318 على تقدير مقبول.

وبلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 73.68% والتي تقدّم لها (57) تلميذ وتلميذة، بلغ عدد النّاجحين 42، وعدد الذين لهم دور ثاني 15 وتحصّل 18 على تقدير ممتاز، و18 على تقدير جيّد جداً و6 على تقدير جيّد.

وهنّأ وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف في كلمة له خِلال مراسم اِعتماد وإعلان النتيجة الطلاب الناجحين، مُعرباً عن تَمنِّياته بالنجاح والتوفيق في الدور الثاني للطلاب الذين لم يُوَفَّقُوا خِلال الدور الأول، مطالباً إياهم بذل المزيد من الجهد والعطاء ليحققوا النّجاح.

وثمّن الوزير جهود المعلّمين والمعلّمات، والمفتشين التربويين، وإدارة وموظفي المركز الوطني للامتحانات،ومُراقبي التربية والتعليم في كامل البلاد، والمُلاحظين والمُراقبين لسير الامتحانات، والمرشدين النّفسيين والمُسعفين الصحيين، وأفراد الحِراسة ووسائل الإعلام، لما بذلوه من جهود مُضنية ومثمِرة، وأولياء الأمور الذين سهروا على راحة أبنائهم.

هذا وأعلن المركز الوطني للامتحانات فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، إن فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات يأتي لتسهيل على التلميذ للاطلاع ومراجعة أوراق إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة وذلك من خلال الدخول على رابط النتيجة.