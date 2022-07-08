اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

أعلن التلفزيون الياباني، وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا اليابانية، ونُقِل على إثرها إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.

وذكرت مصادر إعلامية أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة “مع سكتة قلبية ورئوية”.

وأكدت الحكومة اليابانية الجمعة أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان ضحية هجوم مسلح في منطقة نارا بغرب البلاد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين أنه “تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالى الساعة 11:30 صباحا في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار”، موضحا أن “حالة آبي غير معروفة حاليا”.

وقالت هيئة البث اليابانية نقلا عن الشرطة إنه تم اعتقال مطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وأن إطلاق الرصاص عليه تم ببندقية من الخلف.

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما، الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية.