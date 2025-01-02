افتتاح سلسلة مشاريع صناعية نفطية في العراق

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفاة الصينية بمحافظة صلاح الدين بطاقة 10 آلاف برميل يوميا لكل وحدة.

وقال السوداني في كلمة له، إنه :تم أيضا افتتاح وحدات تحسين البنزين وتحلية الغازات والمياه الصناعية، وإنتاج الغاز السائل، وهدرجة النفط الأبيض، في مصفى الشمال بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين وإطلاق الأعمال التنفيذية للوحدة الثالثة في مصفاة صلاح الدين بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميا، بمواصفات عالية صديقة للبيئة:.

وذكر أن :افتتاح الوحدة الثالثة لمصفاة صلاح الدين والطاقة الإنتاجية للمصفى ولمختلف المنتجات، منها البنزين السوبر عالي الأوكتان بمقدار 3.5 مليون لتر يوم، والغاز السائل بحجم 650 طن/يوميا وزيت الغاز الخفيف بطاقة 3.5 مليون لتر يوما وزيت الغاز الثقيل بطاقة 4000 طن يوما:.

وأضاف أن :الكفاءات العراقية بدأت تصنع وتنشئ الوحدات في المصافي، وهو أمر يعطي قيمة للمنتج ويدفع لاستقرار السوق ولا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز:.

وقال السوداني :” بدأنا بعدة مشاريع استراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية وقطعنا شوطا كبيرا في حل المشاكل، ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة وحددنا سقفا لا يتجاوز عام 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر % في حرق الغاز المصاحب “.

وقال السوداني :”نعمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي في محافظة البصرة الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفاة للتكرير ومصنع للبتروكمياويات في مكان واحد”.

وأكد السوداني “أن الحكومة مستمرة بالترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر وأن خط أنبوب بصرة حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء بطاقة أكثر من مليوني برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط كما تتجه الحكومة لتوفير النسبة الأكبر من إنتاج النفط الخام بدلا من بيعه في الأسواق العالمية لاستخدامه في الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل”.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يختتم زيارته الميدانية إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، التي تضمنت ما… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‏ في الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٥