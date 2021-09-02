افتتاح مركز التطعيمات الثالث على مستوى ليبيا في مصراتة

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، وبرعاية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مركز التطعيمات الثالث بمعرض مصراته الطبي، معلنًا بذلك انطلاق الحملة الوطنية الاستتنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة مصراته.

وأكد الوزير خلال الافتتاح، على أن الهدف من الحملات الاستثنائية للتطعيم هو تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين مواطنين أو أجانب الحصول عليها والاستفادة منها بكل سهولة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد افتتحت المركز الأول للتطعيم في 11 أغسطس الماضي بمدينة طرابلس، عقبه افتتاح المركز الثاني في 25 أغسطس بمدينة بنغازي، وسيتم الإعلان عن افتتاح المركز الرابع بمدينة سبها خلال الفترة القادمة.

وبحسب آخر الاحصائيات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 1,076,642، وعدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 61,562.