افتتاح مركز متطور لـ«طب الأسنان» في طرابلس

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج مركز خدمات الأسنان طرابلس بشكل رسمي، بعد استكمال أعمال تجهيزه وتطويره بالكامل، وتزويده بأحدث المعدات الطبية في مجالات جراحة وطب الفم والأسنان.

وجاء هذا الافتتاح في إطار توجه وزارة الصحة لتعزيز وتطوير الخدمات الطبية التخصصية وتقريبها من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في العاصمة طرابلس.

وعقب مراسم قص الشريط، أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أقسام المركز شملت عيادات الكشف الجراحي، وعيادات علاج اللثة والأعصاب، وأقسام التركيبات السنية، إضافة إلى وحدات التعقيم والأشعة الرقمية الحديثة.

واطلع الوزير على منظومة العمل داخل المركز، واستمع إلى شرح من الأطقم الطبية والفنية حول آليات استقبال وتصنيف المرضى، مؤكدًا أن المركز يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في البلاد، وسيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الحاجة إلى العلاج في القطاع الخاص.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تولي ملف خدمات طب الأسنان أولوية ضمن خططها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المركز جُهز وفق أعلى المعايير الطبية ليكون نموذجًا في تقديم خدمات علاجية مجانية وشاملة للمواطنين.

كما أشاد بجهود الكوادر الوطنية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الصحي، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المرافق التخصصية في مختلف المدن الليبية.