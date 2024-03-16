افتتاح ملعب الزهور بحي باب طبرق في درنة

افتتح في مدينة درنة مساء أمس الجمعة، ملعب الزهور بحي باب طبرق، الذي أنشأه صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والوجهاء وأهالي المدينة.

ويشكل ملعب الزهور إضافة للبنية التحتية الرياضية في مدينة درنة، ويضم مرافق حديثة تتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم وألعاب القوى.

وعبر أهالي مدينة درنة عن سعادتهم بافتتاح هذا الملعب، مؤكدين على أنه سيساهم في تنمية مهارات الشباب واكتشاف مواهبهم الرياضية، وإحياء الأنشطة الترفيهية والرياضية في المدينة.